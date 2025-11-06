鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.42元，其中最高估值3元，最低估值2.08元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3(3)
|5.47
|7.45
|9.9
|最低值
|2.08(2.06)
|2.33
|3.68
|5.76
|平均值
|2.43(2.51)
|3.83
|5.57
|7.83
|中位數
|2.42(2.5)
|3.86
|5.76
|7.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|138.71億
|193.09億
|217.46億
|257.45億
|最低值
|131.00億
|152.00億
|171.46億
|214.03億
|平均值
|133.81億
|166.58億
|197.55億
|232.18億
|中位數
|132.58億
|162.38億
|195.41億
|228.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|0.29
|營業收入
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
|107.22億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司DASH-US的目標價調降至300元，幅度約4%
- 〈財報〉外送平台Doordash Q3獲利遜色 又預告明年加大投資 盤後一度重挫20%
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.11%，報241.38美元
- OpenAI大招！ChatGPT新技能解鎖：從播放歌單到買房全搞定
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇