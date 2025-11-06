search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.42元，其中最高估值3元，最低估值2.08元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3(3)5.477.459.9
最低值2.08(2.06)2.333.685.76
平均值2.43(2.51)3.835.577.83
中位數2.42(2.5)3.865.767.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值138.71億193.09億217.46億257.45億
最低值131.00億152.00億171.46億214.03億
平均值133.81億166.58億197.55億232.18億
中位數132.58億162.38億195.41億228.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.45-1.39-3.68-1.420.29
營業收入28.86億48.88億65.83億86.35億107.22億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDASH

相關行情

台股首頁我要存股
DoorDash公司238-0.80%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty