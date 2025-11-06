鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至9.38元，預估目標價為740.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.24元上修至9.38元，其中最高估值10.09元，最低估值8.6元，預估目標價為740.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.09(10.09)
|18.12
|22.35
|27.21
|最低值
|8.6(8.6)
|10.98
|12.95
|24.02
|平均值
|9.33(9.27)
|14.28
|18.96
|25.81
|中位數
|9.38(9.24)
|14.22
|19.1
|26.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.88億
|119.31億
|112.77億
|143.10億
|最低值
|51.27億
|65.45億
|75.48億
|85.28億
|平均值
|56.37億
|77.55億
|96.91億
|119.39億
|中位數
|56.25億
|76.36億
|98.23億
|124.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.35
|0.08
|-0.52
|1.01
|4.68
|營業收入
|14.51億
|27.93億
|30.27億
|32.83億
|47.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
