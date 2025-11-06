search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class A(APP-US)EPS預估上修至9.38元，預估目標價為740.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.24元上修至9.38元，其中最高估值10.09元，最低估值8.6元，預估目標價為740.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.09(10.09)18.1222.3527.21
最低值8.6(8.6)10.9812.9524.02
平均值9.33(9.27)14.2818.9625.81
中位數9.38(9.24)14.2219.126.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.88億119.31億112.77億143.10億
最低值51.27億65.45億75.48億85.28億
平均值56.37億77.55億96.91億119.39億
中位數56.25億76.36億98.23億124.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.350.08-0.521.014.68
營業收入14.51億27.93億30.27億32.83億47.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Applovin Corp - Class A(APP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Applovin Corp - Class A617.05+1.38%

