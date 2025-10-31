search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報651.78美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間31日23:17股價上漲31.16美元，報651.78美元，漲幅5.02%，成交量1,559,844（股），盤中最高價651.98美元、最低價621.56美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.24%
  • 近 1 月：-13.63%
  • 近 3 月：+70.82%
  • 近 6 月：+130.45%
  • 今年以來：+81.58%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

台股首頁我要存股
S&P 5006844.620.33%
道瓊指數47513.47-0.02%
NASDAQ23824.39+1.03%
費城半導體7290.601.03%
Applovin Corp - Class A642.39+3.51%

