鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.04%，報619.44美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間24日21:55股價上漲29.74美元，報619.44美元，漲幅5.04%，成交量867,558（股），盤中最高價619.44美元、最低價605.95美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.64%
  • 近 1 月：-9.44%
  • 近 3 月：+63.83%
  • 近 6 月：+133.68%
  • 今年以來：+72.54%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

