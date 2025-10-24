盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.04%，報619.44美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間24日21:55股價上漲29.74美元，報619.44美元，漲幅5.04%，成交量867,558（股），盤中最高價619.44美元、最低價605.95美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.64%
- 近 1 月：-9.44%
- 近 3 月：+63.83%
- 近 6 月：+133.68%
- 今年以來：+72.54%
