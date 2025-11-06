search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：CGI Inc - Class A(GIB-US)EPS預估下修至6.39元，預估目標價為109.73元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對CGI Inc - Class A(GIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.49元下修至6.39元，其中最高估值6.57元，最低估值6.12元，預估目標價為109.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.57(6.68)7.087.61
最低值6.12(6.19)6.56.88
平均值6.38(6.46)6.877.25
中位數6.39(6.49)6.877.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值120.68億125.37億125.31億
最低值115.39億118.42億121.97億
平均值118.50億122.26億123.64億
中位數118.75億122.74億123.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.354.805.175.45
營業收入95.91億100.71億106.01億107.85億

詳細資訊請看美股內頁：
CGI Inc - Class A(GIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGIB

CGI Inc - Class A89.6+4.95%

