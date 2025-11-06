鉅亨速報 - Factset 最新調查：CGI Inc - Class A(GIB-US)EPS預估下修至6.39元，預估目標價為109.73元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對CGI Inc - Class A(GIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.49元下修至6.39元，其中最高估值6.57元，最低估值6.12元，預估目標價為109.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.57(6.68)
|7.08
|7.61
|最低值
|6.12(6.19)
|6.5
|6.88
|平均值
|6.38(6.46)
|6.87
|7.25
|中位數
|6.39(6.49)
|6.87
|7.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|120.68億
|125.37億
|125.31億
|最低值
|115.39億
|118.42億
|121.97億
|平均值
|118.50億
|122.26億
|123.64億
|中位數
|118.75億
|122.74億
|123.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.35
|4.80
|5.17
|5.45
|營業收入
|95.91億
|100.71億
|106.01億
|107.85億
詳細資訊請看美股內頁：
CGI Inc - Class A(GIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
