鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.84元，其中最高估值0.94元，最低估值0.7元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.94(0.94)1.241.581.29
最低值0.7(0.7)0.710.971.29
平均值0.84(0.84)0.921.231.29
中位數0.84(0.83)0.881.121.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.68億23.35億30.35億26.89億
最低值17.78億19.21億20.85億23.80億
平均值18.16億20.39億23.09億25.41億
中位數18.15億20.24億22.81億25.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16-1.68
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億18.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSU

