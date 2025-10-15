鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為38.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值1元，最低估值0.7元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1(0.94)
|1.34
|1.69
|最低值
|0.7(0.7)
|0.78
|1.08
|平均值
|0.85(0.83)
|0.93
|1.29
|中位數
|0.84(0.82)
|0.86
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.04億
|23.35億
|30.35億
|23.80億
|最低值
|17.78億
|19.18億
|20.85億
|23.73億
|平均值
|18.08億
|20.12億
|22.72億
|23.76億
|中位數
|18.02億
|19.80億
|21.96億
|23.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|-1.68
|營業收入
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
|18.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
