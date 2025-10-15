鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為38.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值1元，最低估值0.7元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1(0.94)1.341.69
最低值0.7(0.7)0.781.08
平均值0.85(0.83)0.931.29
中位數0.84(0.82)0.861.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.04億23.35億30.35億23.80億
最低值17.78億19.18億20.85億23.73億
平均值18.08億20.12億22.72億23.76億
中位數18.02億19.80億21.96億23.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.66-1.89-2.96-2.16-1.68
營業收入7.72億11.11億13.91億21.87億18.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

