鉅亨網新聞中心 2025-11-06 10:24

‌



為進一步提升跨境通關效率、優化旅客體驗，並深度助力粵港澳大灣區建設，橫琴口岸與深圳多個重要口岸於近日全面升級智慧快捷通道服務，大力推行「刷臉」智能通關模式。其中，橫琴口岸以其獨特的「合作查驗、一次放行」模式，實現了「只刷一次臉」的極致便捷，代表著大灣區基礎設施互聯互通邁入新里程碑。

深港口岸啟動「刷臉」通關 旅客大讚：幾秒搞定超絲滑！ (圖:shutterstock)

橫琴口岸 5 日凌晨迎來首批享受全新「刷臉」通關服務的旅客。經由合作智能快捷通道入境的韋先生分享了他的體驗：「整個流程特別絲滑，刷了臉，全程不到 20 秒，我就過來了，感覺特別棒。」

‌



橫琴口岸的「刷臉」智慧通關，最大的亮點在於其採用的「合作查驗、一次放行」查驗模式。這項創新機制允許旅客在一個通道內，透過核驗指紋和麵相，同步完成珠海和澳門兩地邊檢手續，實現了「只刷一次臉」即可高效通關。

為確保新措施順利實施，珠海邊檢總站橫琴邊檢站聯合澳門治安警察局、澳門保安部隊事務局進行了多輪嚴謹的技術調試和壓力測試。自 10 月初以來，累計超過 6000 人次參與了三次大型通關壓力測試，確保了系統的穩定性與可靠性。

除了智慧通關的升級，橫琴口岸還同步實施了一系列創新舉措，以推動琴澳深度融合與大灣區的發展。過境免簽政策擴大部分，從 11 月 5 日起，橫琴口岸新增對 55 國公民實施 240 小時過境免簽政策；從 11 月 20 日起辦證更便民，口岸將可簽發一次有效的台灣居民往來中國通行證。

這些創新舉措的落地實施，不僅極大地方便了國際旅客和台灣居民往來，更為橫琴深合區與澳門的融合發展注入了強勁動力。

與此同時，深圳市也大幅拓展了智慧通關的應用範圍。在既有的深圳灣口岸智能通關基礎上，深圳於 5 日起新增皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡等五個重要口岸，全面推廣智慧快捷通道。

對於廣大香港市民而言，這意味著跨境出行將實現前所未有的便捷：在香港關卡使用「非觸式 e - 道」後，進入內地關口即可使用「免出示證件」通道，全程無需出示任何實體證件，大大節省了時間和精力。

香港特區政府對此表示歡迎，認為內地在多個與香港通航通行的內地口岸實施「刷臉智能通關」，讓跨境出行更便捷高效，並表示特區政府將持續致力於提升香港口岸的通關效益與旅客體驗。