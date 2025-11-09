鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-09 08:00

繼藥商後，美國總統川普政府又盯上美國四大肉類加工巨頭，上周五 (7 日) 宣布啟動反壟斷調查，指控他們透過非法合謀操縱價格，損害牧場主與消費者利益，此舉被視為白宮應對生活成本高漲、回應選民壓力的關鍵行動。

繼藥價後又盯上肉價！川普祭「反壟斷」鐵拳 揮向全美肉類加工四巨頭（圖：Shutterstock）

川普透過社交平台 Truth Social 宣布，已要求司法部「立即展開調查」，司法部長 Pam Bondi 一小時後便證實調查啟動，矛頭直指長期壟斷美國牛肉市場的少數企業。消息一出，相關公司股價應聲波動，泰森食品盤中跌至低點，收盤反彈 1.9%，JBS 則收低 3.6%，顯示市場對反壟斷風險的緊張情緒。

此次調查的核心目標是 JBS、嘉吉 (Cargill)、泰森食品及全國牛肉公司 (National Beef)，四者合計控制美國 85% 的牛肉加工市場，川普政府指責這些「多由外資持有」的肉類加工巨頭通過「非法串通、價格壟斷」推高牛肉價格，卻讓牧場主背鍋。

川普更直言：「必須立即行動，保護消費者、打擊非法壟斷，防止企業犧牲民眾利益謀取暴利。」

調查背後是川普政府的雙重壓力：一方面，持續高通膨侵蝕民眾購買力，美國 9 月通膨率仍達 3%，高於聯準會 (Fed)2% 目標；另一方面，近期地方選舉中，民主黨憑藉「生活成本」議題大獲全勝，給以「降通膨」為競選口號的川普政府敲響警鐘。此次針對肉價的調查，是白宮展現「解決負擔能力」決心的最新舉措。

事實上，肉價飆升早已引發民怨。此前因牛隻存欄量短缺，美國牛肉價格一度創歷史新高，成本壓力更傳導至餐飲業，部分牛排館被迫縮減份量或漲價。

川普近期屢次承諾降低牛肉價格，除啟動調查，還考慮增加從阿根廷進口牛肉，並同步在其他領域出擊。

除持續施壓 Fed 降息來減輕房貸族壓力外，近日也宣布減肥藥物降價計畫，這些動作構成選舉前圍繞「民生負擔」的全面攻勢。