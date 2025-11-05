鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為54.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.52元，其中最高估值5.02元，最低估值1.94元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.02(5.02)
|7.11
|10
|9.86
|最低值
|1.94(1.94)
|3.83
|4.86
|5.1
|平均值
|4.24(4.21)
|5.22
|6.63
|7.48
|中位數
|4.52(4.45)
|5.19
|6.48
|7.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.12億
|104.79億
|109.17億
|111.83億
|最低值
|82.10億
|68.16億
|72.92億
|111.83億
|平均值
|88.08億
|82.42億
|88.31億
|111.83億
|中位數
|89.67億
|77.98億
|86.82億
|111.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
