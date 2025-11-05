鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至4.52元，預估目標價為54.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.52元，其中最高估值5.02元，最低估值1.94元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.02(5.02)7.11109.86
最低值1.94(1.94)3.834.865.1
平均值4.24(4.21)5.226.637.48
中位數4.52(4.45)5.196.487.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值92.12億104.79億109.17億111.83億
最低值82.10億68.16億72.92億111.83億
平均值88.08億82.42億88.31億111.83億
中位數89.67億77.98億86.82億111.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

