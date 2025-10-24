鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.46元，其中最高估值1.65元，最低估值1.13元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.65(1.67)
|2.95
|4.49
|3.46
|最低值
|1.13(1.13)
|0.67
|1.86
|1.37
|平均值
|1.46(1.44)
|2.04
|2.9
|2.31
|中位數
|1.46(1.42)
|2.11
|2.83
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|265.00億
|304.07億
|376.26億
|334.35億
|最低值
|232.99億
|206.77億
|257.95億
|262.39億
|平均值
|250.34億
|267.72億
|309.63億
|303.55億
|中位數
|249.44億
|270.65億
|308.30億
|308.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司FCX-US的目標價調升至48元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為47.00元
- 全球第二大銅金礦Grasberg不可抗力停產 美銀喊買Freeport
- 〈美股盤後〉英特爾嗨漲 阿里巴巴ADR飆升 四大指數卻集體收墨
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇