鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為58.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.76元下修至3.6元，其中最高估值4元，最低估值3.36元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4(4.04)4.975.814.8
最低值3.36(3.45)3.744.54.8
平均值3.64(3.76)4.514.934.8
中位數3.6(3.76)4.554.724.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值912.96億1,019.74億1,124.60億863.05億
最低值811.73億817.17億857.85億863.05億
平均值843.13億876.97億940.58億863.05億
中位數833.35億860.47億889.93億863.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.154.797.716.433.65
營業收入643.95億852.62億1,015.97億939.68億855.01億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

