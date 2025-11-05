鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為15.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.79元，其中最高估值0.86元，最低估值0.44元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.86(0.86)
|2.25
|3.2
|3.75
|最低值
|0.44(0.44)
|1.38
|1.75
|3.22
|平均值
|0.74(0.73)
|1.81
|2.45
|3.49
|中位數
|0.79(0.78)
|1.85
|2.4
|3.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|549.61億
|588.45億
|628.51億
|658.99億
|最低值
|545.78億
|565.97億
|595.37億
|633.77億
|平均值
|548.33億
|581.43億
|611.48億
|646.90億
|中位數
|548.54億
|582.68億
|609.58億
|647.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
