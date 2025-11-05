search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.79元，其中最高估值0.86元，最低估值0.44元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.86(0.86)2.253.23.75
最低值0.44(0.44)1.381.753.22
平均值0.74(0.73)1.812.453.49
中位數0.79(0.78)1.852.43.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值549.61億588.45億628.51億658.99億
最低值545.78億565.97億595.37億633.77億
平均值548.33億581.43億611.48億646.90億
中位數548.54億582.68億609.58億647.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

AAL

台股首頁我要存股
