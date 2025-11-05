鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為80.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.21元上修至4.27元，其中最高估值5.01元，最低估值3.94元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.01(5.12)5.827.88
最低值3.94(3.9)4.554.91
平均值4.35(4.31)5.016.15
中位數4.27(4.21)55.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值38.22億41.48億47.15億
最低值35.50億35.37億39.46億
平均值36.43億38.43億42.97億
中位數36.26億38.54億42.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.977.816.133.693.08
營業收入51.09億54.86億47.72億41.78億40.87億

詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

