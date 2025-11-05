鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.21元上修至4.27元，其中最高估值5.01元，最低估值3.94元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01(5.12)
|5.82
|7.88
|最低值
|3.94(3.9)
|4.55
|4.91
|平均值
|4.35(4.31)
|5.01
|6.15
|中位數
|4.27(4.21)
|5
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.22億
|41.48億
|47.15億
|最低值
|35.50億
|35.37億
|39.46億
|平均值
|36.43億
|38.43億
|42.97億
|中位數
|36.26億
|38.54億
|42.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.97
|7.81
|6.13
|3.69
|3.08
|營業收入
|51.09億
|54.86億
|47.72億
|41.78億
|40.87億
詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
