盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報7288.98點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間31日09:32，費城半導體上漲72.99點（或1.01%），暫報7288.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.38%
  • 近 1 月：+13.28%
  • 近 3 月：+24.69%
  • 近 6 月：+70.59%
  • 今年以來：+43.7%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲5%；泰瑞達(TER-US)上漲3.12%；連貫(COHR-US)上漲2.14%；美光科技(MU-US)上漲1.99%；超微半導體(AMD-US)上漲1.77%。

部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌9.44%；格羅方德(GFS-US)下跌1.54%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.37%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.26%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.19%。

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7299.931.16%
邁威爾科技95.4+7.71%
泰瑞達183.32+3.64%
連貫132.15-0.42%
美光科技228.1303+1.84%
超微半導體260.9332+2.39%
芯源系統948.7258-12.8%
格羅方德35.45-1.69%
艾司摩爾1062.145-1.24%
思佳訊半導體79.56+0.51%
Onto Innovation Inc.136.76-0.21%

