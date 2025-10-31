盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報7288.98點
截至台北時間31日09:32，費城半導體上漲72.99點（或1.01%），暫報7288.98點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.38%
- 近 1 月：+13.28%
- 近 3 月：+24.69%
- 近 6 月：+70.59%
- 今年以來：+43.7%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲5%；泰瑞達(TER-US)上漲3.12%；連貫(COHR-US)上漲2.14%；美光科技(MU-US)上漲1.99%；超微半導體(AMD-US)上漲1.77%。
部分成分股表現相對疲軟，芯源系統(MPWR-US)下跌9.44%；格羅方德(GFS-US)下跌1.54%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.37%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.26%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.19%。
