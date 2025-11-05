search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至5.84元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.84元，其中最高估值6.05元，最低估值5.34元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.05(5.7)6.46.85
最低值5.34(5.3)5.165.4
平均值5.75(5.5)5.866.28
中位數5.84(5.5)5.856.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值114.84億114.09億121.01億
最低值105.34億103.27億104.30億
平均值109.18億109.38億110.96億
中位數109.51億110.56億110.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.078.278.265.015.72
營業收入101.16億165.24億170.71億93.00億106.01億

詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXPD

相關行情

台股首頁我要存股
康捷國際物流135.73+10.8%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty