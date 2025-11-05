鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至5.84元，預估目標價為127.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.84元，其中最高估值6.05元，最低估值5.34元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.05(5.7)
|6.4
|6.85
|最低值
|5.34(5.3)
|5.16
|5.4
|平均值
|5.75(5.5)
|5.86
|6.28
|中位數
|5.84(5.5)
|5.85
|6.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|114.84億
|114.09億
|121.01億
|最低值
|105.34億
|103.27億
|104.30億
|平均值
|109.18億
|109.38億
|110.96億
|中位數
|109.51億
|110.56億
|110.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.07
|8.27
|8.26
|5.01
|5.72
|營業收入
|101.16億
|165.24億
|170.71億
|93.00億
|106.01億
詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
