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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流EXPD-US的目標價調升至115.5元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至115.5元，調升幅度5%。其中最高估值128元，最低估值86元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予康捷國際物流評價：積極樂觀0位、保持中立9位、保守悲觀8位。

康捷國際物流今(6日)收盤價為116.31元。近5日股價上漲5%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EXPD市場預估目標價

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康捷國際物流116.31-0.50%

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