鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流EXPD-US的目標價調升至115.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至115.5元，調升幅度5%。其中最高估值128元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予康捷國際物流評價：積極樂觀0位、保持中立9位、保守悲觀8位。
康捷國際物流今(6日)收盤價為116.31元。近5日股價上漲5%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流EXPD-US的目標價調降至107元，幅度約4.46%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為37.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder Inc(LNW-US)EPS預估上修至5.51元，預估目標價為122.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為185.00元
下一篇