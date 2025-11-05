鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估下修至6.31元，預估目標價為870.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元下修至6.31元，其中最高估值7.85元，最低估值6.1元，預估目標價為870.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.85(7.85)
|10.1
|12.2
|最低值
|6.1(5.89)
|6.4
|8.81
|平均值
|6.55(6.7)
|7.79
|9.75
|中位數
|6.31(6.64)
|7.64
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.60億
|35.94億
|48.38億
|最低值
|26.50億
|32.53億
|38.76億
|平均值
|27.24億
|34.14億
|42.34億
|中位數
|27.36億
|34.26億
|41.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.91
|2.03
|2.31
|4.80
|營業收入
|6.81億
|8.63億
|11.90億
|15.63億
|20.83億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
