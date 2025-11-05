search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估下修至6.31元，預估目標價為870.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.64元下修至6.31元，其中最高估值7.85元，最低估值6.1元，預估目標價為870.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.85(7.85)10.112.2
最低值6.1(5.89)6.48.81
平均值6.55(6.7)7.799.75
中位數6.31(6.64)7.649.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值27.60億35.94億48.38億
最低值26.50億32.53億38.76億
平均值27.24億34.14億42.34億
中位數27.36億34.26億41.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.912.032.314.80
營業收入6.81億8.63億11.90億15.63億20.83億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

