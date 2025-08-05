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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至6.65元，預估目標價為870.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元上修至6.65元，其中最高估值7.43元，最低估值5.65元，預估目標價為870.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.43(7.43)10.0510.96
最低值5.65(5.37)6.899.11
平均值6.55(6.17)7.869.74
中位數6.65(6.02)7.659.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值27.90億37.63億42.11億
最低值26.28億32.40億38.76億
平均值27.06億33.69億40.62億
中位數26.90億33.39億40.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.912.032.314.80
營業收入6.81億8.63億11.90億15.63億20.83億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXON

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