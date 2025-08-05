鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至6.65元，預估目標價為870.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元上修至6.65元，其中最高估值7.43元，最低估值5.65元，預估目標價為870.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.43(7.43)
|10.05
|10.96
|最低值
|5.65(5.37)
|6.89
|9.11
|平均值
|6.55(6.17)
|7.86
|9.74
|中位數
|6.65(6.02)
|7.65
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.90億
|37.63億
|42.11億
|最低值
|26.28億
|32.40億
|38.76億
|平均值
|27.06億
|33.69億
|40.62億
|中位數
|26.90億
|33.39億
|40.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.91
|2.03
|2.31
|4.80
|營業收入
|6.81億
|8.63億
|11.90億
|15.63億
|20.83億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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