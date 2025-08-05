鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際AXON-US的目標價調升至870元，幅度約6.1%

〈美股盤後〉逢低買盤回籠 Fed降息押注升溫 標普創5月以來最佳漲幅

接班人阿貝爾壓力山大！噩耗接踵而來 波克夏周一罕見大跌

〈財報〉Palantir營收首破10億美元 全年財測上調 股價勁揚3%

Fed官員戴莉：降息時機已近 可能不只兩次