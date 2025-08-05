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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際AXON-US的目標價調升至870元，幅度約6.1%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)提出目標價估值：中位數由820元上修至870元，調升幅度6.1%。其中最高估值940元，最低估值610元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予泰瑟國際評價：積極樂觀17位、保持中立4位、保守悲觀0位。

泰瑟國際今(5日)收盤價為744.88元。近5日股價上漲6.1%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AXON市場預估目標價

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