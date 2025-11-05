鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為41.4元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.27元下修至2.26元，其中最高估值2.47元，最低估值1.93元，預估目標價為41.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.47(2.47)
|2.52
|2.61
|最低值
|1.93(2.07)
|2.03
|2.2
|平均值
|2.23(2.26)
|2.27
|2.35
|中位數
|2.26(2.27)
|2.29
|2.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81,545,000
|85,906,000
|88,054,000
|最低值
|63,267,120
|67,373,000
|73,163,900
|平均值
|75,692,060
|78,626,680
|82,559,670
|中位數
|78,737,500
|80,431,500
|84,023,400
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.35
|2.37
|1.32
|1.89
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,485,131
|77,321,920
|56,049,653
|60,230,846
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
