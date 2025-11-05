search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為41.4元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.27元下修至2.26元，其中最高估值2.47元，最低估值1.93元，預估目標價為41.4元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.47(2.47)2.522.61
最低值1.93(2.07)2.032.2
平均值2.23(2.26)2.272.35
中位數2.26(2.27)2.292.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值81,545,00085,906,00088,054,000
最低值63,267,12067,373,00073,163,900
平均值75,692,06078,626,68082,559,670
中位數78,737,50080,431,50084,023,400

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.352.371.321.89
營業收入
(單位：新台幣千元)		83,485,13177,321,92056,049,65360,230,846

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
兆豐金40.3-0.86%
美元/台幣30.983+0.25%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
兆豐金

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty