search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class AVG-US的目標價調降至14.5元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)提出目標價估值：中位數由15元下修至14.5元，調降幅度3.33%。其中最高估值20元，最低估值11元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Venture Global, Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Venture Global, Inc. Class A今(5日)收盤價為8.16元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌0.34%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Venture Global, Inc. Class A8.085-3.29%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty