鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.31元，最低估值0.57元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.31(1.31)1.621.161.45
最低值0.57(0.57)0.5200.44
平均值1.03(1.03)1.110.480.86
中位數0.97(0.99)1.170.470.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值144.65億184.97億168.65億223.29億
最低值118.51億115.85億91.89億200.81億
平均值136.75億154.85億139.57億213.97億
中位數141.06億158.76億143.19億215.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.150.771.110.61
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

