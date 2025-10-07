鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為17.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.31元，最低估值0.57元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.31(1.31)
|1.62
|1.16
|1.45
|最低值
|0.57(0.57)
|0.52
|0
|0.44
|平均值
|1.03(1.03)
|1.11
|0.48
|0.86
|中位數
|0.97(0.99)
|1.17
|0.47
|0.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|144.65億
|184.97億
|168.65億
|223.29億
|最低值
|118.51億
|115.85億
|91.89億
|200.81億
|平均值
|136.75億
|154.85億
|139.57億
|213.97億
|中位數
|141.06億
|158.76億
|143.19億
|215.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
