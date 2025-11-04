鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-04 18:28

金管會今 (4) 日公布我國 2025 年度系統性重要銀行 (D-SIBs) 名單，分別為中國信託、台北富邦、國泰世華、合作金庫、兆豐及第一等 6 家銀行，名單與 2024 年度相同，也是連 6 年蟬聯。銀行局副局長王允中表示，6 家「大到不能倒」銀行第一季底就已全數達標，普通股權益比率 11%、第一類資本比率 12.5% 及資本適足率 14.5%。

2025年度「大到不能倒」銀行名單出爐！這6家Q1全數達標 連6年蟬聯。(鉅亨網資料照)

為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低如發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會先前邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成工作小組，完成 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施，於 2019 年 12 月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，以核算本國銀行的系統重要性得分，並指定 D-SIBs。

根據相關管理辦法及令釋規定，經指定為 D-SIBs 者，應自被指定之日次年起，分 4 年於各年底前平均提列 2% 額外法定資本要求及 2% 內部管理資本要求 (為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，目前 6 家 D-SIBs 之內部管理資本係自 2022 年至 2025 年分 4 年提列完成)，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過 2 年期的壓力測試。

金管會表示，目前 6 家 D-SIBs 的資本適足比率均已符合最終資本要求，並已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另 D-SIBs 於 2025 年申報第二支柱壓力測試結果，符合兩年度的合格標準。

系統性重要銀行是指主管機關經洽商中央銀行等相關機關，依銀行的規模、相互關聯性、可替代性及複雜程度等指標綜合考量後指定的銀行。而臺灣銀行是目前最接近 6 家水準的銀行，被視為第 7 家潛在名單。