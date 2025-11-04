search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.33%，報88.406元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日11:30，美元/印度盧比下跌0.29點跌幅達0.33%，暫報88.406點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.41%
  • 近 1 週：-0.09%
  • 近 3 月：+3.31%
  • 近 6 月：+2.84%
  • 今年以來：+3.49%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/泰銖相關性0.33，本日下跌0.28%
  • 美元/新加坡幣相關性0.33，本日下跌0%
  • 美元/瑞郎相關性0.26，本日下跌0.1%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.29，本日下跌0.08%
  • 紐元/美元相關性-0.24，本日下跌0.16%
  • 歐元/美元相關性-0.23，本日下跌0.04%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/印度盧比88.621-0.09%
泰銖/美元0.0307-0.33%
英鎊/美元1.3120-0.14%
紐元/美元0.5678-0.49%
歐元/美元1.1520+0.02%

