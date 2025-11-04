外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.33%，報88.406元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日11:30，美元/印度盧比下跌0.29點跌幅達0.33%，暫報88.406點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.41%
- 近 1 週：-0.09%
- 近 3 月：+3.31%
- 近 6 月：+2.84%
- 今年以來：+3.49%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/泰銖相關性0.33，本日下跌0.28%
- 美元/新加坡幣相關性0.33，本日下跌0%
- 美元/瑞郎相關性0.26，本日下跌0.1%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.3046元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.54%，報0.8085元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.31%，報4.197元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.31%，報4.182元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇