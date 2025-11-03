search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.32%，報1.3046元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間03日22:30，美元/新加坡幣上漲0.0041點漲幅達0.32%，暫報1.3046點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.26%
  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 3 月：+1.43%
  • 近 6 月：-1.58%
  • 今年以來：-4.83%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.81，本日上漲0.57%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日上漲0.14%
  • 美元/日元相關性0.78，本日上漲0.16%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.23%
  • 英鎊/美元相關性-0.83，本日上漲0.27%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.37%

台股首頁我要存股
美元/新加坡幣1.3043+0.29%
日元/美元0.0065+0.00%
歐元/美元1.1526-0.07%
英鎊/美元1.3136-0.11%
紐元/美元0.5706-0.28%

