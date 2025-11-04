鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.93元，預估目標價為13.00元
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.93元，其中最高估值2.88元，最低估值1.29元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.88(2.88)
|2.44
|2.92
|3.46
|最低值
|1.29(1.29)
|1.32
|1.36
|1.34
|平均值
|1.9(1.88)
|1.84
|1.88
|2.01
|中位數
|1.93(1.88)
|1.86
|1.71
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|441.74億
|420.51億
|459.22億
|442.02億
|最低值
|363.24億
|370.93億
|365.57億
|400.19億
|平均值
|379.58億
|397.05億
|400.93億
|415.73億
|中位數
|377.98億
|394.94億
|399.35億
|414.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.01
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|營業收入
|404.27億
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
