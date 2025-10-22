search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.81元，其中最高估值2.1元，最低估值1.56元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.1(2.13)2.442.923.46
最低值1.56(1.56)1.231.331.34
平均值1.82(1.8)1.81.822.03
中位數1.81(1.76)1.751.651.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值386.59億420.51億459.22億442.02億
最低值363.24億370.93億365.57億384.02億
平均值375.45億393.61億395.26億414.02億
中位數374.55億391.04億392.96億414.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.014.484.001.831.37
營業收入404.27億543.95億438.59億416.56億382.13億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVALE

相關行情

台股首頁我要存股
淡水河谷11.295-0.92%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty