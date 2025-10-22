鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.81元，其中最高估值2.1元，最低估值1.56元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.1(2.13)
|2.44
|2.92
|3.46
|最低值
|1.56(1.56)
|1.23
|1.33
|1.34
|平均值
|1.82(1.8)
|1.8
|1.82
|2.03
|中位數
|1.81(1.76)
|1.75
|1.65
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|386.59億
|420.51億
|459.22億
|442.02億
|最低值
|363.24億
|370.93億
|365.57億
|384.02億
|平均值
|375.45億
|393.61億
|395.26億
|414.02億
|中位數
|374.55億
|391.04億
|392.96億
|414.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.01
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|營業收入
|404.27億
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
