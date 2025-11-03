鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估上修至4.92元，預估目標價為117.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.92元，其中最高估值5.1元，最低估值4.65元，預估目標價為117.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.1(5.1)
|6.9
|9.3
|9
|最低值
|4.65(4.65)
|5.75
|6.1
|8.22
|平均值
|4.91(4.89)
|6.27
|8.14
|8.61
|中位數
|4.92(4.85)
|6.35
|8.13
|8.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.71億
|103.23億
|109.15億
|109.94億
|最低值
|97.44億
|97.24億
|102.10億
|107.83億
|平均值
|98.46億
|101.18億
|106.39億
|108.89億
|中位數
|98.44億
|101.45億
|107.73億
|108.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|-5.69
|營業收入
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
|116.62億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
