鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估上修至4.92元，預估目標價為117.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.92元，其中最高估值5.1元，最低估值4.65元，預估目標價為117.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.1(5.1)6.99.39
最低值4.65(4.65)5.756.18.22
平均值4.91(4.89)6.278.148.61
中位數4.92(4.85)6.358.138.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.71億103.23億109.15億109.94億
最低值97.44億97.24億102.10億107.83億
平均值98.46億101.18億106.39億108.89億
中位數98.44億101.45億107.73億108.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.6511.8511.8715.63-5.69
營業收入91.50億111.38億126.51億144.12億116.62億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

