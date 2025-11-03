盤後速報 - 中工(2515)下週(11月10日)除權0.5元，預估參考價14.9元
中工(2515-TW)下週(11月10日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(11月3日)收盤價15.65元計算，預估參考價為14.9元，權值合計為0.75元。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
中工(2515-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。近5日股價上漲25.31%，集中市場加權指數上漲0.86%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/10
|15.65
|0.0
|0.0%
|0.503
|2024/08/12
|14.4
|0.52
|3.61%
|0.0
|2023/07/20
|11.1
|0.526
|4.74%
|0.0
|2022/09/22
|9.0
|0.534
|5.93%
|0.0
|2021/09/22
|9.08
|0.233
|2.57%
|0.0
