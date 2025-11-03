search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 中工(2515)下週(11月10日)除權0.5元，預估參考價14.9元

鉅亨網新聞中心


中工(2515-TW)下週(11月10日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(11月3日)收盤價15.65元計算，預估參考價為14.9元，權值合計為0.75元。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

中工(2515-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。近5日股價上漲25.31%，集中市場加權指數上漲0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/10 15.65 0.0 0.0% 0.503
2024/08/12 14.4 0.52 3.61% 0.0
2023/07/20 11.1 0.526 4.74% 0.0
2022/09/22 9.0 0.534 5.93% 0.0
2021/09/22 9.08 0.233 2.57% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28334.59+0.36%
中工15.65+1.95%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
中工

93.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
中工

93.33%

勝率

#上升三紅K

偏強
中工

93.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty