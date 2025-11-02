公司辦員工旅遊想省稅？財部提醒稅務地雷：「這項」無法扣抵銷項稅額

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-02 09:18

為感謝員工辛勞，許多公司都會舉辦員工旅遊、尾牙聚餐等活動。不過，台北國稅局特別發出提醒：公司替員工舉辦旅遊、康樂活動所產生的費用，雖然有拿到發票，但這些費用所含的營業稅（即「進項稅額」），一律不能用來扣抵公司應繳的營業稅（即「銷項稅額」）。

公司辦員工旅遊想省稅？稅務地雷別踩！進項憑證無法扣抵銷項稅額。（鉅亨網資料照）

國稅局解釋，根據《加值型及非加值型營業稅法》的規定，公司為了增進員工感情、提升向心力而舉辦的員工旅遊或康樂活動，其花費被視為「酬勞員工個人」的支出。這類性質的費用，即使取得了飯店、旅行社等開立的發票或憑證，其中的 5% 營業稅是不能拿來申報扣抵銷項稅額的。簡單來說，這筆進項稅額不能幫公司省下應繳給政府的稅金。

國稅局舉例說明，假設「甲公司」舉辦員工旅遊，總共向飯店支付了新台幣 105 萬元的住宿及餐費，其中包含了 5 萬元的營業稅（進項稅額）。由於這筆費用是用來犒賞員工的，這 5 萬元就不能拿來申報扣抵。

然而，甲公司在申報當期營業稅時，卻錯誤地將這 5 萬元申報扣抵了。國稅局在事後查核時發現了這個錯誤，除了會要求甲公司補繳這 5 萬元的稅款之外，還會依照《營業稅法》規定，對公司處以所漏稅額最高 5 倍的罰鍰！這讓原本的美意反而變成了一筆額外的負擔。

台北國稅局特別呼籲所有公司行號，務必檢視自身的營業稅申報內容。如果過去有不小心將員工旅遊、尾牙、春酒等「酬勞員工性質」費用的進項稅額申報扣抵的情形，只要把握機會：在還沒有被檢舉或被稅捐機關查獲前。