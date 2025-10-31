盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大漲5%，報185.73美元
鉅亨網新聞中心
泰瑞達(TER-US)截至台北時間31日22:54股價上漲8.85美元，報185.73美元，漲幅5%，成交量1,345,461（股），盤中最高價185.73美元、最低價178.00美元。
- 近 1 週：+21.95%
- 近 1 月：+28.51%
- 近 3 月：+64.31%
- 近 6 月：+138.35%
- 今年以來：+39.76%
