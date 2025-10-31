search icon



盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大漲5%，報185.73美元

鉅亨網新聞中心


泰瑞達(TER-US)截至台北時間31日22:54股價上漲8.85美元，報185.73美元，漲幅5%，成交量1,345,461（股），盤中最高價185.73美元、最低價178.00美元。

美股指數盤中表現

泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+21.95%
  • 近 1 月：+28.51%
  • 近 3 月：+64.31%
  • 近 6 月：+138.35%
  • 今年以來：+39.76%

美股美股盤中盤中速報泰瑞達

S&P 5006846.710.36%
道瓊指數47515.30-0.01%
NASDAQ23823.68+1.03%
費城半導體7292.481.06%
泰瑞達184.625+4.38%

