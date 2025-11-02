鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-02 08:10

網通廠智易 (3596-TW) 看好 WiFi 7 升級商機，投資人關係經理李曉華表示，2025 年為 WiFi 7 升級元年，2026 年滲透率將持續提升，公司三大產品線均受惠 WiFi 7 升級週期，而隨著低成本 AI 模型運算擴大邊緣與終端傳輸應用場景，智易去年與客戶共同開發多項 WiFi 專案今年已見成效。

智易三大產品線受惠WiFi 7升級週期 看好2026年滲透率持續提升。(圖：shutterstock)

李曉華指出，智易掌握關鍵技術並從家用產品跨足企業級應用，為重要里程碑。公司持續掌握新客戶，在持續擴大營收規模下，也帶動第三季單季營收 138.1 億元，年增 13%，每股純益 3.42 元同創單季新高。

關稅影響方面，李曉華表示，智易銷往美國產品包含路由器、WiFi 延伸器與 5G FWA 等，全數列入美國關稅豁免清單，目前銷美產品完全免關稅。零組件成本部分，公司將與客戶協商 DDR4 記憶體等零組件漲價因應措施，並協助客戶進行產品規格變更，將漲價影響降至最低。

產能規劃策略上，智易越南廠仍為主要生產基地，未來計畫優先提升生產效率，包含產線 AI 智慧化與人員效率改善。其他區域生產將視客戶需求調配，公司已評估其他區域生產備案並與客戶充分討論，成熟時將主動說明。越南二期廠大幅擴充後，現階段以優化既有產能為主。

法人分析指出，智易受惠 WiFi 7 升級週期與 5G FWA 需求成長，加上美國關稅豁免優勢，營運動能明確，智易 2025 年 WiFi 7 出貨已近 3 成，優於產業平均，隨歐洲光纖升級與北美 5G FWA 持續推廣，在產品組合持續優化下，毛利率改善空間仍大，加上財務體質穩健且無負債，後續營運表現值得期待。

智易第三季營收 138.1 億元，季增 3%，年增 13%；毛利率 15.3%，季增 0.3 個百分點，年減 0.1 個百分點；營業利益 9 億元，季減 3.0%，年增 6%；營益率 6.5%，季減 0.3 個百分點，年減 0.4 個百分點。稅後純益 7.5 億元，季增 13%，年增 15%，每股純益 3.42 元。

智易累計前三季營收 399.7 億元，年增 8%；毛利率 15.3%，年增 0.2 個百分點；營業利益 26.8 億元，年增 17.0%；營益率 6.7%，年增 0.5 個百分點；稅後純益 21 億元，年增 12%，每股純益 9.52 元。