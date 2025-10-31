鉅亨速報 - Factset 最新調查：得邁斯(AME-US)EPS預估上修至7.35元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對得邁斯(AME-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.18元上修至7.35元，其中最高估值7.39元，最低估值7.15元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.39(7.24)
|8.2
|9
|9.7
|最低值
|7.15(7.15)
|7.73
|8.03
|9.7
|平均值
|7.28(7.18)
|7.91
|8.53
|9.7
|中位數
|7.35(7.18)
|7.89
|8.54
|9.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|73.55億
|80.10億
|84.76億
|89.43億
|最低值
|71.54億
|76.25億
|78.40億
|89.43億
|平均值
|72.87億
|78.24億
|82.46億
|89.43億
|中位數
|72.94億
|78.37億
|82.82億
|89.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.77
|4.25
|5.01
|5.67
|5.93
|營業收入
|45.40億
|55.47億
|61.51億
|65.97億
|69.41億
詳細資訊請看美股內頁：
得邁斯(AME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
