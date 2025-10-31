鉅亨速報 - Factset 最新調查：得邁斯(AME-US)EPS預估上修至7.35元，預估目標價為215.00元

search icon



Factset 最新調查：得邁斯(AME-US)EPS預估上修至7.35元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對得邁斯(AME-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.18元上修至7.35元，其中最高估值7.39元，最低估值7.15元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.39(7.24)8.299.7
最低值7.15(7.15)7.738.039.7
平均值7.28(7.18)7.918.539.7
中位數7.35(7.18)7.898.549.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值73.55億80.10億84.76億89.43億
最低值71.54億76.25億78.40億89.43億
平均值72.87億78.24億82.46億89.43億
中位數72.94億78.37億82.82億89.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.774.255.015.675.93
營業收入45.40億55.47億61.51億65.97億69.41億

詳細資訊請看美股內頁：
得邁斯(AME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

