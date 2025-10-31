鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為167.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百健(BIIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.77元下修至15.15元，其中最高估值16.05元，最低估值14.61元，預估目標價為167.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.05(16.21)
|17.81
|19.19
|21.13
|最低值
|14.61(15.03)
|11.01
|13.11
|13.73
|平均值
|15.28(15.76)
|15.4
|16.04
|16.7
|中位數
|15.15(15.77)
|15.55
|16.16
|16.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101.30億
|97.00億
|102.00億
|111.10億
|最低值
|95.97億
|86.06億
|87.89億
|86.48億
|平均值
|97.46億
|92.71億
|92.82億
|94.38億
|中位數
|97.48億
|92.79億
|92.55億
|93.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|24.80
|10.40
|20.87
|7.97
|11.18
|營業收入
|123.56億
|104.02億
|94.33億
|94.17億
|92.67億
詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
