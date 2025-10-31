search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為167.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百健(BIIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.77元下修至15.15元，其中最高估值16.05元，最低估值14.61元，預估目標價為167.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.05(16.21)17.8119.1921.13
最低值14.61(15.03)11.0113.1113.73
平均值15.28(15.76)15.416.0416.7
中位數15.15(15.77)15.5516.1616.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值101.30億97.00億102.00億111.10億
最低值95.97億86.06億87.89億86.48億
平均值97.46億92.71億92.82億94.38億
中位數97.48億92.79億92.55億93.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS24.8010.4020.877.9711.18
營業收入123.56億104.02億94.33億94.17億92.67億

詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIIB

相關行情

台股首頁我要存股
百健149.61+1.18%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty