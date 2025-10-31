鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為276.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共63位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.72元上修至6.9元，其中最高估值7.63元，最低估值5.6元，預估目標價為276.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.63(7.22)
|8.83
|12.17
|13.6
|最低值
|5.6(5.6)
|5.7
|6.6
|9.91
|平均值
|6.87(6.69)
|7.71
|9.49
|11.63
|中位數
|6.9(6.72)
|7.74
|9.39
|11.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7,176.97億
|8,128.65億
|9,060.45億
|9,935.17億
|最低值
|6,973.69億
|7,478.32億
|8,289.11億
|9,239.74億
|平均值
|7,112.77億
|7,884.50億
|8,729.04億
|9,658.26億
|中位數
|7,120.84億
|7,882.99億
|8,717.78億
|9,740.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.09
|3.24
|-0.27
|2.90
|5.53
|營業收入
|3,860.64億
|4,698.22億
|5,139.83億
|5,747.85億
|6,379.59億
詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
