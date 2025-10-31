鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞馬遜(AMZN-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為276.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共63位分析師，對亞馬遜(AMZN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.72元上修至6.9元，其中最高估值7.63元，最低估值5.6元，預估目標價為276.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.63(7.22)8.8312.1713.6
最低值5.6(5.6)5.76.69.91
平均值6.87(6.69)7.719.4911.63
中位數6.9(6.72)7.749.3911.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7,176.97億8,128.65億9,060.45億9,935.17億
最低值6,973.69億7,478.32億8,289.11億9,239.74億
平均值7,112.77億7,884.50億8,729.04億9,658.26億
中位數7,120.84億7,882.99億8,717.78億9,740.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.093.24-0.272.905.53
營業收入3,860.64億4,698.22億5,139.83億5,747.85億6,379.59億

詳細資訊請看美股內頁：
亞馬遜(AMZN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
亞馬遜222.86-3.23%

