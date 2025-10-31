鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行(CFR-US)EPS預估上修至9.69元，預估目標價為138.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.45元上修至9.69元，其中最高估值9.9元，最低估值9.3元，預估目標價為138.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.9(9.56)10.510.45
最低值9.3(9.28)9.169.4
平均值9.65(9.44)9.7210.06
中位數9.69(9.45)9.7110.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.11億24.30億25.45億
最低值21.83億22.54億23.52億
平均值22.53億23.58億24.63億
中位數22.52億23.80億24.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.106.768.819.108.87
營業收入14.75億13.87億18.76億26.37億28.43億

詳細資訊請看美股內頁：
庫倫佛寺銀行(CFR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

