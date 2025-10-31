鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行(CFR-US)EPS預估上修至9.69元，預估目標價為138.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.45元上修至9.69元，其中最高估值9.9元，最低估值9.3元，預估目標價為138.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.9(9.56)
|10.5
|10.45
|最低值
|9.3(9.28)
|9.16
|9.4
|平均值
|9.65(9.44)
|9.72
|10.06
|中位數
|9.69(9.45)
|9.71
|10.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.11億
|24.30億
|25.45億
|最低值
|21.83億
|22.54億
|23.52億
|平均值
|22.53億
|23.58億
|24.63億
|中位數
|22.52億
|23.80億
|24.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.10
|6.76
|8.81
|9.10
|8.87
|營業收入
|14.75億
|13.87億
|18.76億
|26.37億
|28.43億
詳細資訊請看美股內頁：
庫倫佛寺銀行(CFR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
