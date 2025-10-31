search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.35元上修至3.45元，其中最高估值3.5元，最低估值3.3元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.5(3.45)4.154.54.77
最低值3.3(3.3)3.73.994.77
平均值3.42(3.36)3.94.324.77
中位數3.45(3.35)3.94.364.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.34億50.45億52.79億53.69億
最低值47.61億48.77億49.70億53.69億
平均值47.89億49.82億51.86億53.69億
中位數47.77億49.86億52.27億53.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.890.961.441.422.14
營業收入37.28億35.41億36.15億43.21億45.58億

詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

