鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.35元上修至3.45元，其中最高估值3.5元，最低估值3.3元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.5(3.45)
|4.15
|4.5
|4.77
|最低值
|3.3(3.3)
|3.7
|3.99
|4.77
|平均值
|3.42(3.36)
|3.9
|4.32
|4.77
|中位數
|3.45(3.35)
|3.9
|4.36
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.34億
|50.45億
|52.79億
|53.69億
|最低值
|47.61億
|48.77億
|49.70億
|53.69億
|平均值
|47.89億
|49.82億
|51.86億
|53.69億
|中位數
|47.77億
|49.86億
|52.27億
|53.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.89
|0.96
|1.44
|1.42
|2.14
|營業收入
|37.28億
|35.41億
|36.15億
|43.21億
|45.58億
詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至3.35元，預估目標價為65.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：標準普爾全球(SPGI-US)EPS預估上修至17.75元，預估目標價為617.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為151.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇