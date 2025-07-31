鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至3.35元，預估目標價為65.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元上修至3.35元，其中最高估值3.38元，最低估值3.15元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.38(3.38)
|3.92
|4.25
|4.64
|最低值
|3.15(3.15)
|3.55
|3.93
|4.64
|平均值
|3.3(3.25)
|3.75
|4.14
|4.64
|中位數
|3.35(3.22)
|3.75
|4.18
|4.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.04億
|52.05億
|53.33億
|53.86億
|最低值
|47.92億
|49.04億
|49.97億
|53.86億
|平均值
|48.31億
|50.33億
|52.09億
|53.86億
|中位數
|48.19億
|50.44億
|52.41億
|53.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.89
|0.96
|1.44
|1.42
|2.14
|營業收入
|37.28億
|35.41億
|36.15億
|43.21億
|45.58億
詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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