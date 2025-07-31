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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司(FLS-US)EPS預估上修至3.35元，預估目標價為65.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對福斯公司(FLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元上修至3.35元，其中最高估值3.38元，最低估值3.15元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.38(3.38)3.924.254.64
最低值3.15(3.15)3.553.934.64
平均值3.3(3.25)3.754.144.64
中位數3.35(3.22)3.754.184.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.04億52.05億53.33億53.86億
最低值47.92億49.04億49.97億53.86億
平均值48.31億50.33億52.09億53.86億
中位數48.19億50.44億52.41億53.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.890.961.441.422.14
營業收入37.28億35.41億36.15億43.21億45.58億

詳細資訊請看美股內頁：
福斯公司(FLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLS

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