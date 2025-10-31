亞光前三季賺回逾半個股本 稅後純益15.4億元EPS達5.51元
鉅亨網記者張欽發 台北
亞洲光學 (3019-TW) 今 (31) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 5.2 億元，季減 23.99%，年減 34.85%，每股純益 1.86 元，2025 年 1-3 季稅後純益 15.4 億元，年增 24.02%，每股純益 5.51 元。
亞光 2025 年第三季營收 71.52 億元，毛利率 22.01%，季增 2.01 個百分點，年增 0.46 個百分點，第三季稅後純益 5.2 億元，季減 23.99%，年減 34.85%，每股純益 1.86 元。
亞光 20251-3 季營收 194.69 億元，毛利率 19.94%，年增 1.35 個百分點，2025 年 1-3 季稅後純益 15.4 億元，年增 24.02%，每股純益 5.51 元。
展望第四季，亞光指出，全球經濟環境變化仍大，公司則持續發揮多元產品競爭優勢，並全面推進三大發展契機，包括與 LGIT 策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場、菲律賓新廠拓展加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，持續東南亞多元佈局。
此外亞光布局 Metalens 先進技術，擴大競爭門檻，全面加速 AR、VR、Metalens 及 AI 應用產品之研發，同時以高精度感測技術，拓展佈局智慧醫療領域。
