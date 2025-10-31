亞光前三季賺回逾半個股本 稅後純益15.4億元EPS達5.51元

‌



展望第四季，亞光指出，全球經濟環境變化仍大，公司則持續發揮多元產品競爭優勢，並全面推進三大發展契機，包括與 LGIT 策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場、菲律賓新廠拓展加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，持續東南亞多元佈局。

此外亞光布局 Metalens 先進技術，擴大競爭門檻，全面加速 AR、VR、Metalens 及 AI 應用產品之研發，同時以高精度感測技術，拓展佈局智慧醫療領域。