鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.86元，其中最高估值2.04元，最低估值1.68元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.04(2.04)3.483.413.9
最低值1.68(1.68)1.852.023.9
平均值1.86(1.87)2.542.913.9
中位數1.86(1.89)2.543.073.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.78億134.17億158.80億151.92億
最低值98.25億105.42億111.87億151.92億
平均值101.99億117.56億133.88億151.92億
中位數101.35億115.48億137.89億151.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.330.780.300.661.57
營業收入45.98億47.34億58.54億66.32億79.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSWELL

