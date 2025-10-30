鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.86元，其中最高估值2.04元，最低估值1.68元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.04(2.04)
|3.48
|3.41
|3.9
|最低值
|1.68(1.68)
|1.85
|2.02
|3.9
|平均值
|1.86(1.87)
|2.54
|2.91
|3.9
|中位數
|1.86(1.89)
|2.54
|3.07
|3.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.78億
|134.17億
|158.80億
|151.92億
|最低值
|98.25億
|105.42億
|111.87億
|151.92億
|平均值
|101.99億
|117.56億
|133.88億
|151.92億
|中位數
|101.35億
|115.48億
|137.89億
|151.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|營業收入
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
