鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至397.5元，幅度約15.22%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由345元上修至397.5元，調升幅度15.22%。其中最高估值500元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀13位、保持中立10位、保守悲觀1位。
卡爾瓦納今(31日)收盤價為333.59元。近5日股價下跌15.22%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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