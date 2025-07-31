鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為397.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.14元，其中最高估值5.61元，最低估值3.44元，預估目標價為397.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.61(5.45)
|6.68
|8.96
|8.07
|最低值
|3.44(3.44)
|3.46
|6.59
|8.07
|平均值
|5.02(4.9)
|5.71
|7.86
|8.07
|中位數
|5.14(4.96)
|5.99
|8.11
|8.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|197.58億
|268.94億
|326.68億
|360.27億
|最低值
|167.98億
|193.22億
|238.03億
|257.13億
|平均值
|185.21億
|229.21億
|278.15億
|320.00億
|中位數
|185.84億
|229.09億
|283.88億
|342.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|1.59
|營業收入
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
|136.73億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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