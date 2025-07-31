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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為397.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.14元，其中最高估值5.61元，最低估值3.44元，預估目標價為397.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.61(5.45)6.688.968.07
最低值3.44(3.44)3.466.598.07
平均值5.02(4.9)5.717.868.07
中位數5.14(4.96)5.998.118.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值197.58億268.94億326.68億360.27億
最低值167.98億193.22億238.03億257.13億
平均值185.21億229.21億278.15億320.00億
中位數185.84億229.09億283.88億342.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.63-1.63-15.740.751.59
營業收入55.87億128.14億136.04億107.71億136.73億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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