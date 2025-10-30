鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估上修至13.63元，預估目標價為141.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.03元上修至13.63元，其中最高估值15.06元，最低估值12.64元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.06(13.95)1513.9
最低值12.64(11.54)12.7813.14
平均值13.9(12.91)13.8313.52
中位數13.63(13.03)13.8913.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值83.07億84.30億83.93億
最低值79.90億81.32億80.35億
平均值81.97億82.62億81.90億
中位數82.25億82.63億81.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.346.83-3.0213.9911.06
營業收入44.20億45.17億67.98億68.94億70.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Aercap Holdings N.V.(AER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

