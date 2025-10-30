鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估上修至13.63元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.03元上修至13.63元，其中最高估值15.06元，最低估值12.64元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.06(13.95)
|15
|13.9
|最低值
|12.64(11.54)
|12.78
|13.14
|平均值
|13.9(12.91)
|13.83
|13.52
|中位數
|13.63(13.03)
|13.89
|13.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.07億
|84.30億
|83.93億
|最低值
|79.90億
|81.32億
|80.35億
|平均值
|81.97億
|82.62億
|81.90億
|中位數
|82.25億
|82.63億
|81.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.34
|6.83
|-3.02
|13.99
|11.06
|營業收入
|44.20億
|45.17億
|67.98億
|68.94億
|70.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Aercap Holdings N.V.(AER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
