鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值0.98元，最低估值0.89元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.98(0.98)1.031.151.2
最低值0.89(0.91)0.840.881.05
平均值0.92(0.94)0.941.031.14
中位數0.91(0.94)0.921.011.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.36億68.73億72.28億71.25億
最低值65.04億64.52億66.03億70.03億
平均值65.50億66.04億68.46億70.65億
中位數65.35億65.63億67.92億70.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.090.851.010.471.04
營業收入63.94億73.86億75.12億69.67億67.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
