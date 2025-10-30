鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為13.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值0.98元，最低估值0.89元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.98(0.98)
|1.03
|1.15
|1.2
|最低值
|0.89(0.91)
|0.84
|0.88
|1.05
|平均值
|0.92(0.94)
|0.94
|1.03
|1.14
|中位數
|0.91(0.94)
|0.92
|1.01
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.36億
|68.73億
|72.28億
|71.25億
|最低值
|65.04億
|64.52億
|66.03億
|70.03億
|平均值
|65.50億
|66.04億
|68.46億
|70.65億
|中位數
|65.35億
|65.63億
|67.92億
|70.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|0.85
|1.01
|0.47
|1.04
|營業收入
|63.94億
|73.86億
|75.12億
|69.67億
|67.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
