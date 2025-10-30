鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為45.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共37位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.16元，其中最高估值1.25元，最低估值1.14元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)1.451.712.07
最低值1.14(1.14)1.131.311.58
平均值1.17(1.19)1.271.491.82
中位數1.16(1.19)1.261.461.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值122.73億140.26億156.10億177.59億
最低值118.57億128.19億142.63億159.44億
平均值119.61億132.19億147.01億167.72億
中位數119.13億131.20億146.36億165.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.250.460.640.891.11
營業收入59.85億75.47億86.35億98.72億113.14億

詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

