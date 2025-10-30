鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.16元，其中最高估值1.25元，最低估值1.14元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.45
|1.71
|2.07
|最低值
|1.14(1.14)
|1.13
|1.31
|1.58
|平均值
|1.17(1.19)
|1.27
|1.49
|1.82
|中位數
|1.16(1.19)
|1.26
|1.46
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|122.73億
|140.26億
|156.10億
|177.59億
|最低值
|118.57億
|128.19億
|142.63億
|159.44億
|平均值
|119.61億
|132.19億
|147.01億
|167.72億
|中位數
|119.13億
|131.20億
|146.36億
|165.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.25
|0.46
|0.64
|0.89
|1.11
|營業收入
|59.85億
|75.47億
|86.35億
|98.72億
|113.14億
詳細資訊請看美股內頁：
奇波雷墨西哥燒烤(CMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
