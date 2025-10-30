鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司(FTV-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為56.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fortive公司(FTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元上修至2.65元，其中最高估值2.68元，最低估值2.5元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.68(2.55)
|3
|3.29
|3.59
|最低值
|2.5(2.5)
|2.72
|2.9
|3.4
|平均值
|2.61(2.51)
|2.84
|3.08
|3.5
|中位數
|2.65(2.51)
|2.85
|3.1
|3.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.36億
|42.81億
|44.48億
|46.26億
|最低值
|40.93億
|42.13億
|43.50億
|45.55億
|平均值
|41.21億
|42.45億
|44.08億
|45.91億
|中位數
|41.24億
|42.41億
|44.09億
|45.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.49
|1.63
|2.10
|2.43
|2.36
|營業收入
|46.34億
|52.55億
|58.26億
|60.65億
|62.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Fortive公司(FTV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
