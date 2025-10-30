search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司(FTV-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fortive公司(FTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.51元上修至2.65元，其中最高估值2.68元，最低估值2.5元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.68(2.55)33.293.59
最低值2.5(2.5)2.722.93.4
平均值2.61(2.51)2.843.083.5
中位數2.65(2.51)2.853.13.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.36億42.81億44.48億46.26億
最低值40.93億42.13億43.50億45.55億
平均值41.21億42.45億44.08億45.91億
中位數41.24億42.41億44.09億45.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.491.632.102.432.36
營業收入46.34億52.55億58.26億60.65億62.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Fortive公司(FTV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
Fortive公司50.34+2.40%

