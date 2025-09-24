鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.64元，預估目標價為75.00元

search icon



Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.64元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.69元上修至-2.64元，其中最高估值-1.42元，最低估值-3.26元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.42(-1.42)-1.261.52.57
最低值-3.26(-3.26)-4.66-2.95-1
平均值-2.6(-2.61)-3.17-1.130.82
中位數-2.64(-2.69)-3.03-1.260.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.62億13.91億20.54億21.26億
最低值8.33億6.87億10.45億14.58億
平均值8.68億9.12億13.15億18.00億
中位數8.52億9.08億12.70億18.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.23-0.20-1.90-2.56-3.04
營業收入7.29億8.10億5.87億7.88億7.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

