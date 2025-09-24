鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-2.64元，預估目標價為75.00元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.69元上修至-2.64元，其中最高估值-1.42元，最低估值-3.26元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.42(-1.42)
|-1.26
|1.5
|2.57
|最低值
|-3.26(-3.26)
|-4.66
|-2.95
|-1
|平均值
|-2.6(-2.61)
|-3.17
|-1.13
|0.82
|中位數
|-2.64(-2.69)
|-3.03
|-1.26
|0.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.62億
|13.91億
|20.54億
|21.26億
|最低值
|8.33億
|6.87億
|10.45億
|14.58億
|平均值
|8.68億
|9.12億
|13.15億
|18.00億
|中位數
|8.52億
|9.08億
|12.70億
|18.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.23
|-0.20
|-1.90
|-2.56
|-3.04
|營業收入
|7.29億
|8.10億
|5.87億
|7.88億
|7.05億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
