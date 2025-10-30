鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class A(WSO-US)EPS預估下修至12.65元，預估目標價為437.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.12元下修至12.65元，其中最高估值13.8元，最低估值12.08元，預估目標價為437.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.8(14.6)
|15.32
|16.88
|最低值
|12.08(11.75)
|12.7
|13.75
|平均值
|12.75(13.12)
|13.7
|14.97
|中位數
|12.65(13.12)
|13.25
|14.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|76.98億
|81.64億
|84.71億
|最低值
|72.23億
|74.81億
|78.95億
|平均值
|73.72億
|77.51億
|81.22億
|中位數
|72.87億
|76.44億
|80.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.03
|10.83
|15.46
|13.72
|13.34
|營業收入
|50.55億
|62.80億
|72.74億
|72.84億
|76.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Watsco Inc. - Class A(WSO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
