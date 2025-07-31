search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調降至475元，幅度約3.06%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由490元下修至475元，調降幅度3.06%。其中最高估值550元，最低估值442元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立12位、保守悲觀2位。

Watsco Inc. - Class A今(31日)收盤價為442.64元。近5日股價下跌3.06%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WSO市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Watsco Inc. - Class A443.495+0.19%

延伸閱讀



Empty